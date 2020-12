Evade i domiciliari di notte e vuole entrare in un pub, arrestato a Francofonte

Evade i domiciliari nella notte e, trasgredendo anche le regole anti-Covid, tenta di entrare in un pub. Il titolare del locale, a quel punto, si è rivolto ai carabinieri, telefonando al 112. E' accaduto due sere fa a Francoforte, in provincia di Siracusa.

L'uomo, Orazio Toscano, 49 anni, noto pregiudicato, è ristretto ai domiciliari nella casa della madre per un omicidio commesso 10 anni fa. All'arrivo dei militari, l'uomo è stato di nuovo arrestato e, dopo l'udienza di convalida, rinchiuso nel carcere di Enna. Toscano è stato inoltre sanzionato anche in via amministrativa per aver circolato oltre l’orario consentito dalle normative vigenti.

