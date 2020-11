Evade i domiciliari per cambiare la batteria dell'auto: arrestato a Rosolini

Evade i domiciliari per cambiare la batteria dell'auto, ma viene scoperto dai carabinieri e di nuovo arrestato. Accade a Rosolini, dove un uomo di 34 anni Andrea Lorefice, sottoposto agli arresti domiciliari è stato trovato vicino casa dai militari che stavano per recarsi nella sua abitazione per controllare che fosse effettivamente in casa. Lorefice si è giustificato dicendo di essere uscito di casa per la necessità di cambiare la batteria dell’auto. Una spiegazione che non gli ha evitato l'arresto per evasione.

Una volta arrestato l’uomo è stato posto nuovamente ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà processarlo per evasione.

