Cassibile, crolla il soffitto alla scuola "Falcone e Borsellino"

Crolla una parte del soffitto alla scuola Falcone e Borsellino di Cassibile. Tante le preoccupazioni espresse dai genitori degli alunni per le condizioni in cui versa l'istituto.

Lancia l'allarme il commissario provinciale per Siracusa dell'Unione per la Difesa dei consumatori (U.Di.Con), Salvatore Lorefice: “Abbiamo chiesto nero su bianco al Comune di Siracusa di fornirci delle rassicurazioni circa lo svolgimento dei necessari controlli sulle condizioni dell’edificio scolastico e sulla necessità di rapidi interventi di messa in sicurezza. Confidiamo in una risposta concreta e certa da parte dell'amministrazione, al fine di scongiurare nuovi disagi per tutti coloro che frequentano la scuola dagli alunni, ai docenti fini al personale di supporto. La garanzia del diritto allo studio, sancita dalla Costituzione, deve essere corredata anche alla sicurezza dei luoghi destinati alla formazione, all’educazione, alla socialità dei nostri ragazzi”.

