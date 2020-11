Tentano di svaligiare una casa a Floridia, una famiglia incastrata dai carabinieri

Una famiglia di ladri tenta di intruforlarsi in un appartamento a Floridia. I carabinieri hanno trovato padre, madre e figlio minorenne intenti a forzare una portafinestra. In manette sono finiti per tentato furto un siracusano di 35 anni e la compagna di origini polacche di 37, entrambi disoccupati, e denunciato il figlio minorenne di 14 anni.

Dopo essersi introdotti da una terrazza di un condominio, i tre hanno tentato di forzare porta finestra. I loro movimenti non sono tuttavia passati inosservati a una pattuglia di carabinieri, che transitava sulla strada sottostante. Vistisi scoperti, hanno tentato una rocambolesca fuga, saltando tra le varie terrazze delle abitazioni condominiali strettamente contigue tra loro, ma i militari sono riusciti in breve ad acciuffarli e a portarli in caserma.

I tre sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Nel frattempo i carabinieri hanno anche notificato a ciascuno di loro un verbale per la violazione della normativa antiCovid, avendo violato il coprifuoco imposto alle 22.

