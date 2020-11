Da Lentini a Villasmundo per rubare in un supermercato: arrestato

Da Lentini a Villasmundo per rubare in un supermercato: i carabinieri ieri hanno arrestato in flagranza di reato il 53enne Massimo Marongiu.

In particolare, i militari hanno notato Marongiu nei pressi del supermercato Crai, in via Savonarola, mentre si dirigeva di fretta verso la propria auto. Insospettiti, hanno fermato e al controllo, hanno trovato diversi generi alimentari. Avendolo riconosciuto ed insospettiti dal suo comportamento, i Carabinieri hanno fermato il soggetto, già noto per alcuni precedenti, e lo hanno perquisito, estendendo il controllo anche alla sua autovettura.

La refurtiva è stata riconsegnata al gestore del supermercato mentre il 53enne, dopo le formalità, è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria aretusea agli arresti domiciliari.

L’uomo è stato altresì multato perchè trovato fuori dal comune di residenza, violando le disposizioni dell'ultimo Dpcm.

