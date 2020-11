Siracusa, ubriaco aggredisce e minaccia la compagna: arrestato 47enne

I Carabinieri della Stazione di Carlentini coadiuvati da quelli della Compagnia di Augusta, hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne catanese con precedenti penali, accusato di maltrattamenti in famiglia. I militari, a seguito di una segnalazione giunta al 112, sono intervenuti nella sua abitazione mentre, in evidente stato di ebrezza stava inveendo contro la convivente.

L’intervento dei Carabinieri ha posto fine alla lite, durante la quale l’uomo, per futili motivi, aveva picchiato la donna minacciandola di morte. Gli investigatori hanno poi accertato che l’episodio era solo l’ultimo di una lunga serie di violenze domestiche e minacce. Vista la pericolosità dell’uomo, i militari lo hanno arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Siracusa Cavadonna a disposizione dell’autorità giudiziaria.

