Coronavirus, 2 positivi su 949 tamponi rapidi a Noto e Carlentini

Sono stati complessivamente 949 i tamponi rapidi eseguiti con la modalità drive in a Noto (638) e Carlentini (311), due i positivi riscontrati e sottoposti immediatamente a tampone molecolare, nell’ambito della campagna di screening sulla popolazione scolastica promossa dall’Assessorato regionale della Salute d’intesa con Anci Sicilia.

A Noto, il drive in si è svolto al lungomare del Lido ed ha visto impegnati operatori sanitari del distretto di Noto, Usca, dipartimento di prevenzione medico dell’Asp di Siracusa, della Croce Rossa italiana, ad eseguire 638 tamponi rinofaringei rapidi a studenti, familiari personale docente e Ata delle scuole medie inferiori e superiori. A Carlentini, dalle 9 alle 17 di ieri sono stati eseguiti dal personale sanitario del distretto di Lentini, del dipartimento di prevenzione e della sanità penitenziaria del distretto di Siracusa 311 tamponi rapidi risultati tutti negativi.

Il programma è stato organizzato dall’Asp di Siracusa con la collaborazione dei sindaci e dei dirigenti scolastici. Al buon esito dei drive in ha contribuito anche personale della Protezione civile locale e della Polizia Municipale.

Oggi dalle 9 alle 16 è la volta di Lentini nell’area del Polivalente, Pachino e Portopalo nell’area esterna alla struttura sanitaria di Pachino, in via Quasimodo 1, e Avola nel piazzale dell’Istituto Ettore Maiorana; domenica si ripete a Lentini e appuntamento anche a Francofonte, in piazzale Stadio comunale.

E’ possibile prenotarsi per essere sottoposti a tampone rapido nei comuni di propria residenza in cui è organizzata l’iniziativa con il metodo Drive in accedendo alla piattaforma on line Sicilia Coronavirus QUI. Dopo l’accesso al

portale sarà sufficiente cliccare su 'tampone rapido Covid19' e compilare il modulo di registrazione scegliendo la data

disponibile tra i drive-in proposti. La piattaforma indicherà la fascia oraria che verrà generata automaticamente in base al numero di prenotazioni già acquisite.

