Controlli a tappeto ad Augusta nell'ambito delle misure anti-Covid disposte nell'ultimo Dpcm. Trentuno i cittadini sanzionati per aver trasgredito le regole previste dai decreti governativi e regionali. In particolare, la maggior parte delle infrazioni riguarda persone che si sono spostate in altri comuni, diversi da quelli di residenza, senza giusta motivazione.

I militari hanno elevato multe per un totale di 12.400 euro.

