Siracusa, screening estesi anche nei piccoli comuni

La campagna di screening per Covid-19 promossa dall’assessorato regionale della Salute d’intesa con Anci Sicilia, in corso in provincia di Siracusa nei comuni con una popolazione superiore ai 30 mila abitanti, viene estesa in questa fase ai comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti che abbiano almeno due Istituti scolastici superiori.

La direzione strategica aziendale dell’Asp di Siracusa ha avviato, attraverso i direttori dei Distretti sanitari e del Dipartimento di Prevenzione Medico, la nuova programmazione con i sindaci dei suddetti comuni in collaborazione con i dirigenti degli istituti scolastici.

Il programma, con l’esecuzione dei tamponi rinofaringei rapidi, è rivolto agli studenti, ai familiari e al personale docente e non docente delle scuole medie inferiori e superiori.

