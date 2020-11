Screening anche a Noto, domani tamponi drive-in a Lido

Domani, venerdì 20 novembre, dalle 9 alle 15 a Lido di Noto, nei gazebo allestiti nei pressi dell’Hotel Meeting, si svolgerà, con il sistema del “drive-in”, la campagna di screening per Covid-19 promossa dall’Assessorato Regionale della Salute d’intesa con Anci Sicilia e rivolta agli studenti, al personale docente e non docente, e ai loro familiari, dell’Istituto Superiore Matteo Raeli di Noto.

Per raggiungere il “drive-in”, è consigliabile arrivare a Lido di Noto dalla Sp59, dalla rotatoria di Calabernardo, così da giungere sul viale principale di Lido di Noto, percorrerlo fino alla rotatoria del piazzale Sallicano e poi immettersi nella direzione opposta per formare una sorta di “serpentone" che permetterà di gestire al meglio l’afflusso delle persone. Le operazioni saranno coordinate dalla Polizia Municipale e dalla Protezione Civile.

E’ stato, inoltre, previsto lo scaglionamento degli accessi attraverso l’iniziale del cognome dello studente, dei docenti e del personale non docente. Alle 9 per i cognomi dalla A alla E, alle 10:30 per i cognomi dalla F alla L, alle 12:00 i cognomi dalla M alla Q e alle 13:30 i cognomi dalla R alla Z. I nuclei familiari potranno recarsi allo screening anche con una sola automobile ove si è in presenza di congiunti.

La campagna, la cui adesione è su base volontaria, prevede l’esecuzione dei tamponi antigenici rapidi attraverso il cosiddetto “drive-in”. Sono previsti, infatti, dei percorsi dedicati in cui il personale sanitario delle USCA del Distretto Sanitario di Noto procederanno al prelievo del campione da analizzare.

