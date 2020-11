Crolla parte del controsoffitto in una scuola di Siracusa, nessun ferito

La notte scorsa è caduta una porzione di controsoffitto in uno dei locali della scuola «Falcone e Borsellino» a Siracusa. Non ci sono feriti.

Il deputato della Lega Rossano Sasso, in una nota, dice: «Ancora una volta un crollo in una scuola, che per fortuna è accaduto di notte e quindi anche questa volta la cronaca per fortuna si ferma qui. Si procede ormai al ritmo di un crollo alla settimana, ma il ministro Azzolina non sembra essersene accorta e sembra non curarsene, nonostante le nostre continue segnalazioni. Giusto ieri, ho ricordato al Ministro durante il question time alla Camera, che sta spendendo soldi in cose inutili, quando la scuola avrebbe bisogno di altro, come i fatti purtroppo dimostrano».

