Siracusa, arrestati due ladri seriali di auto

Utilizzavano sofisticati congegni elettronici come centraline di avviamento motore e chiavi per l'apertura delle portiere per rubare autovetture. Gli investigatori della squadra mobile hanno arrestato Giovanni Bonavita di 38 anni e Giuseppe Basso di 51 anni, entrambi di Francofonte.

I due, in più di un'occasione, sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza e individuati dalle celle che trasmettevano il loro segnale del cellulare. Secondo la polizia da Francofonte si recavano a Siracusa per rubare (tre i furti contestati).

