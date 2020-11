Giovani senza mascherine a Siracusa, intervengono i carabinieri

Controlli serrati a Siracusa per assicurare il rispetto delle nuove norme anti-covid ed evitare gli assembramenti. Ieri sera, una pattuglia è intervenuta in via Adda dove un folto gruppo di ragazzini si era incontrato per chiacchierare, senza indossare mascherine e senza rispettare le distanze previste.

Nell'ambito delle operazioni di controllo stradale, i militari hanno controllato circa 80 veicoli lungo le vie principali di Siracusa, Floridia e Priolo Gargallo. Sono state elevate multe per il mancato rispetto del codice stradale, per un totale di 4 mila euro.

