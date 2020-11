Fucili e munizioni in appartamento, un arresto a Siracusa

Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un uomo di 63 anni, Mario Mazzara, per detenzione di arma clandestina, arma comune da sparo, munizionamento e omessa denuncia di materia esplodente.

Nel suo appartamento in via Algeri, nella zona nord di Siracusa, grazie anche al fiuto del cane poliziotto 'Ultimo' del nucleo cinofili di Catania, gli agenti hanno trovato due fucili, di cui uno a canne mozze, e numerose munizioni, circa 120 cartucce di vario calibro per pistola.

