Coronavirus, a Siracusa atteso lo screening nelle scuole superiori

Anche l’Asp di Siracusa ha organizzato lo screening per Covid 19 destinato agli studenti delle scuole superiori della provincia di Siracusa per la campagna promossa dall’assessorato regionale della Salute, d’intesa con Anci Sicilia.

L’iniziativa, prevede l’effettuazione di uno screening di popolazione con l’esecuzione con il metodo drive in di test rapidi rinofaringei nei comuni con più di 30 mila abitanti e quindi, in provincia di Siracusa, nei comuni di Siracusa, Augusta e Avola nei quali hanno sede istituti di scuola superiore. L’adesione alla campagna è su base volontaria.

Lo screening è aperto, oltre che agli studenti, ai loro familiari e al personale docente e non docente.

La campagna è iniziata oggi da Avola dove, nell’area esterna l'istituto Ettore Maiorana, personale dell’Asp ha eseguito 104 tamponi rapidi risultati tutti negativi. La programmazione proseguirà sempre ad Avola, sabato e domenica prossimi dalle ore 9 alle ore 14 e, nei prossimi giorni in date da definire, anche

nei comuni di Siracusa e Augusta dove il Dipartimento di prevenzione medico assieme ai sindaci e ai dirigenti scolastici ha in corso la definizione della programmazione.

