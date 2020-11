Droga nascosta in casa, arrestato a Siracusa

I carabinieri di Siracusa-Ortigia hanno arrestato un 53enne, Francesco Pugliara, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'uomo è stato trovato in possesso di 200 grammi di marijuana in casa. La droga non è sfuggita al fiuto di "Zero", il cane dell'unità cinofila di Nicolosi. La marijuana era nascosta nelle stanza da letto, in due confezioni di cellophane trasparente. La prima contenente circa 197 grammi, nascosta nel comodino, mentre la seconda, con circa 26 grammi, era nell'armadio. Oltre alla droga, sono stati trovati anche un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento, fra cui un coltello lungo cm. 33, due mazze da baseball in legno.

Tutto il materiale è stato sequestrato e la droga inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti per accertarne la qualità.

L’uomo, arrestato, è stato posto ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

