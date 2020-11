Coronavirus, due vittime a Noto: morti due anziani in Rsa, 40 i positivi

Due vittime del coronavirus a Noto. Come ha fatto sapere il sindaco Corrado Bonfanti, sono deceduti due anziani ospiti di altrettante case di riposo. Nella città in provincia di Siracusa nelle settimane scorse sono scoppiati i focolai.

Tra i positivi, circa 40, ci sono non solo i pensionati ma anche gli operatori della struttura. "Spiace comunicare la morte di queste due persone", dice primo cittadino che svela l’impennata dei contagi in città. "Sono 78 - dice il sindaco - gli attuali positivi a Noto di questi 5 risultano ricoverati, scendono a 38 le persone attualmente in quarantena fiduciaria. Solo il 5% dei contagiati è ricoverato al Covid del Trigona e ha più di 85 anni, il 95% sono asintomatici o pauci sintomatici. Il 50% dei contagiati ha più di 70 e fino a 96 anni. Di questo 50%, il 95% proviene dalle due case di riposo contagiate. Il restante 50% è ripartito in tutte le fasce di età in maniera uniforme. Sono solo 4 i contagiati nati dopo il 2010".

