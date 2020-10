Scambiano gli agenti per acquirenti, arrestati due pusher a Siracusa

Avevano scambiato gli agenti di polizia per acquirenti ma sono stati arrestati in uno stabile nella zona della Mazzarrona per detenzione ai fini di spaccio di droga. Si tratta di Francesco Giudice, 31 anni, e Roberta Ferrara, 57, ora agli arresti domiciliari.

Gli agenti hanno sequestrato in totale circa 110 grammi di hashish e 60 grammi di marijuana. In casa della donna, controllata da un sistema di videosorveglianza, gli agenti hanno trovato un banchetto apparecchiato con la droga già suddivisa in dosi per lo spaccio al dettaglio e sorpreso l'uomo a cedere della droga ad un giovane.

Nell'appartamento di fronte, dove abitava Giudice, hanno sequestrato un bilancino di precisione intriso di cocaina, 1,5 grammi di marijuana e 0,5 grammi di hashish.

