Due agenti di Polizia penitenziaria, in servizio al carcere di Augusta, sono risultati positivi al Covid-19. Uno è ricoverato in ospedale, l’altro è in quarantena, nella sua abitazione. L’azienda sanitaria ha avviato le verifiche per risalire al contagio e sono scattati i protocolli di sicurezza per evitare la propagazione del virus. Al momento, non risultano altri positivi tra gli agenti penitenziari e i detenuti.

