Droga, nasconde marijuana e hashish in casa: siracusano arrestato a Priolo Gargallo

I carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo, nel Siracusano, nella giornata di ieri hanno arrestato Samuel Formica, siracusano di 27 anni, pregiudicato, perché trovato in possesso di droga all'interno della sua casa.

L'uomo, impiegato, teneva 150 grammi di marijuana in un pacco di cartone nascosto in soggiorno e in tre buste di cellophane in un comodino della camera da letto. In un vano porta oggetti, i carabinieri hanno trovato 6 grammi di hashish suddivisi in quattro dosi. Inoltre dalla perquisizione è emerso che l'uomo nascondeva 2.150 euro di vario taglio quale verosimile provento di spaccio e diverso materiale dedito al confezionamento dello stupefacente.

L’arrestato, accompagnato presso i locali della Stazione Carabinieri di Priolo Gargallo, ultimate le formalità, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari come disposto dalla Autorità Giudiziaria di Siracusa.

