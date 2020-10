Migranti, in 34 sbarcano a Marzamemi: saranno sottoposti ai tamponi

Sbarco di migranti a Marzamemi, frazione marinara del comune di Pachino, nel siracusano, dove sono giunti 34 stranieri. Erano a bordo di una imbarcazione, che è stata intercettata da una motovedetta della Guardia di finanza.

Gli stranieri saranno sottoposti ai tamponi per accertare se sono positivi al Covid-19. Riunione in prefettura per decidere la destinazione degli stranieri dove resteranno in isolamento. Contestualmente, polizia e carabinieri hanno proceduto all'identificazione e la procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per individuare gli scafisti.

