Nascondeva cocaina e denaro in casa, arrestato un giovane a Floridia

Non sono bastate le telecamere posizionate davanti alla porta di casa per fermare l'irruzione delle forze dell'ordine. Tentativo mal riuscito quello di Vincenzo Bramante, siracusano con precedenti di polizia, classe 87, beccato a casa sua con ben 38 dosi di cocaina pronte per essere vendute.

I carabinieri della tenenza di Floridia sono entrati nel suo appartamento - dopo un aver notato uno strano viavai nei giorni precedenti - e hanno sequestrato tutta la droga trovata al suo interno, oltre a una piccola somma di denaro di 200 euro.

Il sistema di video sorveglianza è stato rimosso dalla casa poiché ritenuto abusivo e impiantato al solo scopo di consentire all'arrestato di prevenire eventuali incursioni ed accertamenti da parte delle forze di polizia. Al termine dell'attività il Bramante è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, dove rimarrà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa di essere sottoposto ad udienza di convalida da parte del Giudice del Tribunale di Siracusa.

