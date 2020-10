Minaccia e aggredisce un vigile urbano, denunciato a Noto

Aggredisce e minaccia un vigile urbano a Noto. Ieri pomeriggio gli agenti di Polizia Municipale hanno deferito all’autorità Giudiziaria un uomo per i reati di minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Mentre veniva invitato a non lasciare il veicolo in sosta sul marciapiede, un automobilista ha iniziato ad inveire contro gli agenti di una pattuglia di Polizia Municipale per poi allontanarsi a piedi decidendo ugualmente di parcheggiare l’automobile sul marciapiede.

Al suo ritorno, gli agenti hanno chiesto le generalità dell’uomo per procedere alla contestazione dell’infrazione ma ancora una volta si sono visti rispondere con ingiurie e minacce di morte. Quando uno dei due agenti di Polizia Municipale ha cominciato a compilare la multa, l’uomo è salito sull’auto, travolgendolo e scaraventandolo a terra, per poi darsi alla fuga a piedi.

Il vigile è stato poi trasportato in ospedale dove gli sono state riscontrate una serie di lesioni con prognosi di 30 giorni. Dopo gli accertamenti del caso, l’uomo è stato identificato e successivamente denunciato.

