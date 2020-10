Omicidio a Lentini, il gip conferma il carcere per i 2 killer

I carabinieri eseguono due ordinanze di custodia cautelare carcere emesse dal gip di Siracusa per l’omicidio di Sebastiano Greco a carico dei due fermati per il delitto commesso il 10 ottobre a Lentini. I due, col volto parzialmente coperto, hanno esploso contro di lui numerosi colpi d’arma da fuoco di fronte a una panetteria in pieno centro, fuggendo e sparando.

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Siracusa, della Compagnia di Augusta e della Stazione di Lentini hanno notificato a entrambi l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Andrea Migneco. Entrambi già detenuti, Shasa Antony Bosco e Antonino Milone, sono accusati di essere gli autori dell’omicidio sul quale sono ancora in corso indagini volte in particolare a chiarirne il movente.

I due la mattina del 10 ottobre, in sella ad un motorino si sono recati nel centro di Lentini dove, di fronte ad una panetteria di Via Delle Grazie, hanno atteso l’arrivo di Greco con il quale hanno poi iniziato una discussione. All’improvviso Milone ha estratto una mitraglietta e ha colpito ripetutamente Greco alle gambe, causandone la morte.

