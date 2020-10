Coronavirus, positivo anche il direttore dell'Asp di Siracusa

È positivo al coronavirus anche il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra. "Sto bene e continuo comunque a seguire l’Azienda come prima e meglio di prima. Ringrazio tutti coloro che si sono interessati, istituzioni, colleghi e cittadini comuni", ha spiegato.

A seguito della positività di due dipendenti del Distretto sanitario di Siracusa tutto il personale della Palazzina di corso Gelone oggi è stato sottoposto a tampone e i risultati, in prevalenza negativi, hanno fatto emergere altre tre positività tutte asintomatiche e poste in isolamento domiciliare. Sono in corso le procedure secondo quanto previsto dalla normativa. Nel pomeriggio sono state completate le attività di sanificazione di tutti gli uffici.

