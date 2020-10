Esplosivo nascosto in un garage a Lentini, un arresto

Gli agenti della squadra mobile e del commissariato di Lentini hanno arrestato Alfio Caramella, lentinese di 48 anni, con l’accusa di detenzione illegale di esplosivo.

Gli investigatori hanno perquisito il suo garage a Lentini trovando all’interno di una intercapedine ricavata sopra l'architrave della saracinesca d’ingresso una cartuccia di esplosivo da galleria, del peso di 130 grammi, del tipo "Premex 3300", classificato come materiale esplodente e pericoloso. L'esplosivo, nascosto con un sottile rivestimento in gesso e stucco facilmente asportabile, è stato rimosso dal Nucleo Artificieri della Questura di Catania per la successiva distruzione. (ANSA).

