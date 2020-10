Siracusa, catturato il secondo killer dell'omicidio di Lentini

Nella notte, si è consegnato alla polizia di Siracusa Antonino Valerio Milone, 37 anni, il lentinese ritenuto il killer di Sebastiano Greco, l'ex gestore di una pompa di benzina che è stato assassinato sabato scorso a colpi di pistola. L'omicidio è avvenuto in via delle Spighe a Lentini.

Dopo l'assassinio, il presunto killer era riuscito a scappare. Il complice invece, Sasha Antony Bosco, 29 anni, era stato preso nelle ore successive all'omicidio dai carabinieri.

Il procuratore di Siracusa, Sabrina Gambino, aveva lanciato un appello perchè si costituissse Antonino Milone, armato e ritenuto pericoloso.

Le ricerche si sono concentrate nella zona nord del Siracusano ma questa notte i poliziotti hanno scovato il ricercato in un appezzamento di terreno nel territorio di Carlentini. Milone è stato prelevato e condotto in cella, nel penitenziario di piazza Lanza, a Catania, in attesa di essere interrogato dal gip del tribunale di Siracusa che ha già convalidato il fermo nei confronti del presunto complice, anche lui in carcere.

