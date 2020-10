Un carabiniere libero dal servizio ha arrestato in contrada Eloro di Noto, nel Siracusano, un uomo con l'accusa di avere rubato una borsa da un auto in sosta. In manette è finito Diego Vaccarisi, 49 anni di Noto.

Il giudice ha disposto nei suoi confronti la revoca del reddito di cittadinanza che riceveva.

