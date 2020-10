Noto, trentenne evade dai domiciliari: arrestato dai carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Noto hanno arrestato per evasione Rosario Montesano, trentenne già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia e fino ad ora sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L'ordinanza è stata emessa dalla Corte di Appello di Catania.

Violando le prescrizioni della misura cautelare, Montesano è stato sorpreso dai carabinieri mentre si aggirava per strada. Pertanto è stato denunciato per evasione. Il Tribunale ha quindi predisposto per lui una misura restrittiva maggiore e l'uomo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale “Cavadonna” di Siracusa.

© Riproduzione riservata