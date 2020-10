Carlentini, 40enne arrestato per produzione di droga: revocato il reddito di cittadinanza

I carabinieri della Stazione di Carlentini, nel Siracusano, insieme ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno arrestato Luca Puntello, pregiudicato carlentinese di 40 anni. L'uomo produceva droga all'interno della sua abitazione. Il giudice ha disposto anche la revoca del reddito di cittadinanza.

Durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti disposto dalla Compagnia Carabinieri di Augusta, i militari hanno perquisito l'abitazione del quarantenne. All'interno hanno trovato 236 grammi di marijuana già essiccata e contenuta all’interno di un bidone di vernice oltre ad una pianta alta circa 80 centimetri della stessa sostanza.

L'ipotesi dell'attività di produzione di sostanze stupefacenti è stata confermata dalla presenza di una stanza, all'interno dell'abitazione dell'uomo, adibita a laboratorio per la produzione ed essiccazione della marijuana, dotata di un sistema di aerazione, lampade led, temporizzatore e sensori termo sensibili per il controllo dell’umidità.

Tutto il materiale ritrovato, compresa la droga, è stato posto sotto sequestro. Lo stupefacente sarà inviato al Laboratorio analisi delle Sostanze stupefacenti per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo.

L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, poi è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto e per lo svolgimento del rito direttissimo, durante il quale il giudice, in considerazione dell’attività delittuosa condotta, ha disposto la revoca del reddito di cittadinanza di cui il soggetto era percettore.

