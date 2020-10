Agenti del Nucleo Ambientale della Polizia municipale di Siracusa hanno sequestrato un’area di 100 metri quadrati in via Stentinello. Si tratta dell’ennesimo sequestro fatto per tutelare la salute pubblica e le attività delle tante imprese, che svolgono nella zona artigianale le loro attività. Sul posto a seguire l’intervento degli agenti anche l’assessore Andrea Buccheri.

