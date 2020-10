Picchia la ex compagna e le fa cadere due denti: un 28enne arrestato a Palazzolo Acreide

I carabinieri della Stazione di Palazzolo Acreide hanno tratto in arresto un 28enne per lesioni personali aggravate e minacce ai danni della ex compagna. I militari si sono recati in casa della donna, dove l'arrestato, non arrendendosi alla fine della loro relazione, voleva costringerla a tornare con lui.

Al rifiuto, il violento si è scagliato contro di lei colpendola ripetutamente al viso, fino a farle perdere due denti, inveendo anche contro la madre e i figli di lei. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri, che, raccolte le testimonianze dei presenti hanno ottenuto un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'uomo, che è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

