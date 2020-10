Droga, trafficante albanese espulso: arrestato nel Siracusano

Un trafficante di droga di origini albanesi, che era stato espulso dall'Italia, è stato arrestato sul treno regionale nei pressi di Noto.

La Polizia Ferroviaria di Siracusa ha tratto in arresto l’albanese di 35 anni, per inottemperanza al divieto di rientro sul territorio italiano. Gli agenti, durante il servizio di vigilanza a bordo del TV 12834 (Siracusa e Gela), hanno sottoposto a controllo diversi passeggeri, tra cui un uomo, nei pressi della stazione di Noto, che ha esibito un passaporto albanese.

Gli accertamenti hanno evidenziato che il trentacinquenne, pregiudicato per traffico di sostanze stupefacenti, era stato arrestato nel 2013 poichè sorpreso al porto di Ancona, insieme ad altri complici, con 115 chili di marijuana.

Dopo la condanna a 7 anni e 6 mesi e a 50 mila euro di multa, nel dicembre 2016, il magistrato di sorveglianza di Cosenza aveva emesso un ordine di espulsione dall’Italia eseguito a febbraio dell’anno successivo, mediante il rimpatrio con un volo di linea Bari-Tirana. A carico dell’albanese, tuttavia, restava il divieto di far rientro in Italia prima di 10 anni dall’esecuzione del decreto di espulsione, divieto che non ha rispettato. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto nel carcere Cavadonna di Siracusa.

