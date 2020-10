Ubriaco chiede alcol nei bar e urla contro i passanti, arrestato a Siracusa

I carabinieri della Stazione di Siracusa-Ortigia, nella nottata tra sabato e domenica, hanno arrestato Aldo Malignaggi, 47 anni, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

L'uomo, poco prima, si era presentato ubriaco in un bar di Piazza Archimede, chiedendo insistentemente che gli fossero somministrate bevande alcoliche e urlando contro dei passanti.

Il proprietario del bar ha contattato i carabinieri di pattuglia nella zona per chiedere soccorso prima che la situazione degenerasse. L'uomo, all'arrivo dei militari, ha mostrato un'ira ingiustificata e gli si è rivolto contro con frasi minacciose ed offensive e reagendo anche fisicamente ai tentativi di tranquillizzarlo. Uno dei carabinieri è stato colpito con calci e pugni dal Malignaggi, uomo dalla corporatura robusta.

Il 47enne è stato immobilizzato ma continuava a manifestare atteggiamenti ostili, tanto che è stato immediatamente condotto in caserma. Malignaggi è stato infine arrestato e posto ai domiciliari a disposizione dell'Autorità giudiziaria per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato anche per altri reati connessi al suo stato di ubriachezza.

