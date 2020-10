Migranti si lanciano in mare ad Augusta: ancora una persona dispersa

È ancora disperso uno dei tre migranti che si sono lanciati in mare ad Augusta, nel Siracusano, dalla nave Azzurra utilizzata per la quarantena che si trova ormeggiata nella rada.

Due di loro sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco, il terzo potrebbe essere annegato. Non sono ancora chiare le cause del gesto, anche se probabilmente i migranti temevano di essere espulsi. Solo due giorni fa gli agenti della squadra mobile hanno accompagnato al centro di Bari numerosi ospiti della nave Azzurra per essere rimpatriati e arrestato cinque migranti, originari della Tunisia perchè destinatari di provvedimenti di espulsione.

