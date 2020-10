Siracusa, gestante positiva al Coronavirus in ospedale: scattano le misure di contenimento

Una gestante che si era presentata Pronto soccorso ostetrico dell’ospedale Umberto I di Siracusa è risultata positiva al Coronavirus e ricoverata in emergenza per il parto. Dopo il caso della donna, sono scattate le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza.

Tutto il personale e gli utenti venuti in contatto con la donna sono stati controllati e tutti gli ambienti sono stati prontamente sanificati. I tamponi effettuati hanno dato tutti esito negativo. La gestante è stata prontamente isolata ed affidata alle cure degli epidemiologi e, poiché asintomatica, è già stata dimessa ed affidata alle USCA territoriali.

"Il protocollo anti covid predisposto nell’area materno-infantile dell’Azienda in cui si garantisce la salute della donna e del bambino - dichiara il direttore del Dipartimento Antonino Bucolo - ha funzionato perfettamente. L'Unità operativa ha predisposto ed attuato tutte le misure di prevenzione e protezione".

