Migranti ad Augusta, in 3 si lanciano in mare dalla nave quarantena: uno è disperso

Tre migranti si sono lanciati dalla nave quarantena Azzurra ormeggiata al porto di Augusta. Uno risulta disperso, gli altri due sono stati rintracciati dai sommozzatori dei vigili del fuoco e dai militari della Capitaneria di porto.

Sono in corso le ricerche per trovare il terzo migrante ma, con il passare delle ore, si riducono le speranze di trovarlo ancora in vita.

Nei giorni scorsi, la polizia di Siracusa ha arrestato 8 migranti che si trovavano nella nave Azzurra in quanto destinatari di ordini di carcerazione, mentre l’11 settembre ha provveduto a notificare 80 provvedimenti di espulsione ad altrettanti stranieri, anch’essi a bordo della nave per la quarantena.

