Lentini, evade dai domiciliari e ruba in un supermercato: arrestato

È fuggito di nuovo dai domiciliari e ha derubato anche un supermercato. I carabinieri di Lentini hanno nuovamente arrestato il pregiudicato 52enne Massimo Riccardo Gaeta.

L’uomo è uscito dalla sua abitazione e si è recato in un supermercato del centro cittadino, dove ha prelevato vari generi alimentari andando poi via senza passare per la cassa. Alcuni clienti hanno però dato l'allarme. I carabinieri sono riusciti ad identificarlo grazie all'analisi delle immagini della videosorveglianza.

Gaeta è stato quindi sottoposto nuovamente ai domiciliari per i reati di evasione, minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

