Coronavirus, 5 positivi tra medici e infermieri dell'ospedale di Lentini: stop alle operazioni

C'è preoccupazione all'ospedale di Lentini per diversi casi di Coronavirus tra i sanitari. Sono infatti 5 i positivi tra medici ed infermieri del reparto di Chirurgia. Come disposto dai vertici dellAsp di Siracusa l’attività chirurgica è stata sospesa in attesa degli interventi di sanificazione, inoltre sono in corso gli accertamenti per ricostruire la rete dei contatti.

"Il personale risultato positivo - spiega l’Asp di Siracusa- è stato posto in isolamento domiciliare, sotto il controllo dei medici del territorio. Gli ambienti interessati sono stati tutti sottoposti a sanificazione ed è in corso il tracciamento dei contatti. A titolo cautelativo è stata temporaneamente sospesa l’attività in elezione mentre l’attività in urgenza continua ad essere garantita nel pieno rispetto della sicurezza sia degli utenti che del personale dipendente".

È stata temporaneamente sospesa l’attività degli Sportelli Cup situati all’interno del presidio ospedaliero.

