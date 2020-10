Siracusa, arrestato 50enne per tre furti compiuti due anni fa

Arrestato per furto dopo due anni. Il pluripregiudicato Andrea Aliano, 38 anni, è ritenuto responsabile di alcuni episodi di furto aggravato sia in esercizi commerciali sia in abitazioni private. I carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa su richiesta del Pubblico Ministero Marco Dragonetti.

Le indagini, condotte dai militari della Stazione Carabinieri di Ortigia, hanno permesso di raccogliere tutti gli elementi indiziari che potessero confermare la colpevolezza di Aliano relativa a 3 furti compiuti nel 2018 con un complice. I due rubarono una casa privata un televisore, ed in un ristorante, le somme contenute nei registratori di cassa. Nel terzo caso rubarono un motorino.

L'arrestato è stato condotto al carcere Piazza Lanza di Catania.

© Riproduzione riservata