Furto di uva a Lentini, i carabinieri arrestano un 31enne

È stato arrestato in flagranza di reato a Lentini per furto aggravato in concorso un 31enne di Catania, Giuseppe Molino. Una telefonata giunta al 112 aveva segnalato ai carabinieri che ignoti avevano compiuto un furto in un vigneto nelle campagne di Licodia Eubea. I carabinieri sono riusciti a intercettare i malviventi, ormai fuggiti, presso la strada statale 194. Dopo un breve inseguimento i malviventi hanno abbandonato la loro auto, dandosi alla fuga a piedi.

La fuga è stata però bloccata dai militari che sono riusciti ad arrestare uno dei ladri ed a recuperare tutta la refurtiva, consistente in 500 chilogrammi di uva, successivamente restituita al legittimo proprietario.

L’arrestato, dopo le formalità, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la sua abitazione, in regime di arresti domiciliari.

