Augusta, neutralizzato un ordigno tedesco della Seconda Guerra Mondiale

I palombari della marina militare hanno «neutralizzato» una bomba tedesca della Seconda Guerra Mondiale nel golfo Xifonio di Augusta. L’ordigno, individuato durante un addestramento e fatto brillare tra il 23 e il 25 settembre, era a 25 metri di profondità e a 500 metri di distanza dalla costa.

La mina è stata rimossa e trasportata in sicurezza in un’area in cui, si legge in una nota d Marisicilia, le operazioni di neutralizzazione "sono state svolte preservando e salvaguardando l’ecosistema marino".

Lo scorso anno i Palombari della Marina Militare hanno recuperato e bonificato oltre 72.000 ordigni esplosivi di origine bellica, rinvenuti e neutralizzati nei mari. Durante i primi 6 mesi del 2020 hanno neutralizzato oltre 4.000 ordigni esplosivi dalle acque della Sicilia.

