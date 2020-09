Omicidio stradale, travolta da uno scooter a Siracusa: muore dopo 6 giorni

Una donna di 67 anni, siracusana, Maria Trombatore, è morta in ospedale sei giorni dopo essere stata travolta da uno scooter mentre stava passeggiando in via Piazza Armerina, nella zona nord di Siracusa.

Un incidente avvenuto a poche ore di distanza in cui a perdere la vita è stato un altro pedone, Sebastiano Moncada, 76 anni, siracusano, investito, anche in questo caso, da un ciclomotore. In entrambi gli incidenti i conducenti sono giovani che dovranno rispondere di omicidio stradale. Le indagini, coordinate dai magistrati della Procura di Siracusa, sono condotte dalla Polizia municipale che ha posto sotto sequestro i due scooter.

