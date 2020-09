Evade più volte dai domiciliari, arrestato in stato d'ebbrezza a Siracusa

Si aggirava per le vie del centro senza autorizzazione e in stato d'ebbrezza, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Un marocchino di 39 anni, plurirecidivo, è stato fermato e arrestato per il reato di evasione dai carabinieri di Siracusa.

Nel corso dei controlli, inoltre, i militari hanno denunciato un altro siracusano sempre per il reato d'evasione. Deferito in stato di libertà un uomo per porto abusivo d'arma da taglio, in quanto trovato in possesso di una katana della lunghezza di 105 centimetri con lama di 68 centimetri.

Nell’arco del servizio sono stati anche segnalati alla Autorità Amministrativa, quali assuntori di sostanza stupefacente, 7 persone trovate in possesso di marijuana e hashish.

