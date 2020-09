Droga spacciata in una palazzina a Siracusa, sequestrate oltre 100 dosi

Oltre 100 le dosi di droga trovate e sequestrate in una palazzina a Siracusa. La notte scorsa i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa, impegnati in un mirato servizio antidroga, sono intervenuti in via Italia 103, nota piazza di spaccio della città.

I militari, dopo un'attenta attività di controllo, hanno fatto irruzione nella palazzina. Una volta entrati, i militari sono riusciti a sequestrare 72 dosi di hashish, del peso complessivo di circa 40 grammi, 24 dosi di marijuana del peso complessivo di altri 13 grammi, una dose di cocaina e circa 20 euro in contanti. Lo stupefacente avrebbe fruttato qualche migliaia di euro.

© Riproduzione riservata