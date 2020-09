Violazione dei sigilli, denunciato titolare di un caseificio a Floridia

Porta via tutti i formaggi del suo caseificio ma viene denunciato. I carabinieri sono intervenuti in un'attività a Floridia dove, lo scorso luglio, avevano apposto i sigilli. Nel corso dei controlli, i militari avevano apposto i sigilli dopo aver trovato circa 26 chili di formaggi privi di tracciabilità. In quell'occasione avevano elevato anche una sanzione amministrativa, sequestrando tutti i prodotti affidati per la custodia al responsabile dell’azienda.

I carabinieri sono tornati presso il caseificio per dare esecuzione all’ordinanza con cui l’Ufficio regionale aveva disposto la distruzione dei formaggi, che però nel frattempo erano spariti. Il responsabile dell’attività ha dichiarato di averli smaltiti «autonomamente» ed è stato denunciato.

