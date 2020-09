Droga, blitz nella piazza dello spaccio di cocaina a Siracusa

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa sono intervenuti in via Italia, tra le piazze di spaccio nel capoluogo, riuscendo a a sequestrare un centinaio di dosi di cocaina. Nonostante la recente operazione di carabinieri e polizia avesse duramente colpito un gruppo criminale, si stava ancora svolgendo lo spaccio. Una volta entrati, i militari sono riusciti a sequestrare 92 dosi di cocaina, del peso complessivo di circa 20 grammi, pronte per la vendita. Lo stupefacente, destinato allo spaccio nella città di Siracusa e che avrebbe fruttato diverse migliaia di euro, è stato sottratto al mercato.

© Riproduzione riservata