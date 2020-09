Commise furti a Siracusa, arrestato dai carabinieri di Cassibile

I Carabinieri della Stazione di Cassibile hanno arrestato Sebiano Di Luciano, 34enne, operando un provvedimento di esecuzione pena emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

Di Luciano, infatti, dovrà scontare in carcere una pena di poco più di 9 mesi, inflitta dal giudice per aver commesso a Siracusa alcuni reati contro il patrimonio, come furto semplice e furto aggravato in abitazione. I reati risalgono ad un periodo compreso tra il 2017 e il 2018.

L’uomo, inizialmente accompagnato presso i locali della Stazione Carabinieri di Cassibile per alcune formalità, è stato associato presso il Carcere di “Cavadonna” dove sconterà la pena.

© Riproduzione riservata