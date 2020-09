Augusta, coltiva canapa nel garage di casa: arrestato

La polizia di Stato ha sequestrato ad Augusta, in provincia di Siracusa, dieci piante di canapa indiana nell'abitazione di un giovane di 28 anni, Alessandro Marino. Il 28enne è stato arrestato.

Il ragazzo è stato arrestato per coltivazione di marijuana e posto ai domiciliari. La piante ancora vive erano insieme ad altre piante in essiccazione, in un garage di Contrada San Calogero nella sua disponibilità ed avevano avevano un sistema di illuminazione.

Piante e strumenti sono stati sequestrati insieme ad altri esemplari della stessa specie già in via di essiccazione.

La droga sequestrata avrebbe fruttato al dettaglio circa 5.000 euro.

© Riproduzione riservata