Evade dai domiciliari, arrestato rapinatore a Floridia

Tenta la rapina, viene sottoposto ai domiciliari ed evade. Jail Mahadi, marocchino 36enne, è stato nuovamente arrestato dai carabinieri di Floridia per il reato di evasione. Si trovava infatti ai domiciliari a seguito di un tentativo di rapina commesso lo scorso 5 settembre ad Ortigia.

I militari lo hanno però sorpreso a camminare per le vie del centro di Floridia senza alcuna autorizzazione. Dopo averlo riconosciuto, lo hanno bloccato ma l'uomo non ha opposto resistenza. Condotto in caserma, è stato posto nuovamente ai domiciliari.

